Am Sonntag findet in Deutschland eine grosse Gedenkfeier für die Verstorbenen in der Corona-Pandemie statt. Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier nehmen teil, 20 Minuten berichtet ab 12.50 Uhr live.

Darum gehts 79’847 Menschen sind in Deutschland seit Ausbruch der Pandemie am Coronavirus gestorben.

Am Sonntag wird ihrer gedacht.

Die Spitzen des deutschen Staates gedenken am Sonntag der Toten der Corona-Pandemie. Zunächst wird in einem ökumenischen Gottesdienst in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche an die Verstorbenen erinnert (10.15 Uhr). Daran nehmen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesratspräsident Reiner Haseloff (alle drei CDU) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, teil.

Am Nachmittag folgt eine zentrale Gedenkfeier im Berliner Konzerthaus (13.00 Uhr). Nach einer Ansprache von Steinmeier folgen Reden von Menschen, die in der Pandemie Angehörige verloren haben. Gemäss dem deutschen Robert Koch Institut sind seit Ausbruch der Corona-Krise in Deutschland 79’847 Menschen am Coronavirus verstorben.

Die Schweiz hatte am 5. März 2021 eine Schweigeminute für die zu diesem Zeitpunkt 9000 Corona-Toten abgehalten. Bundespräsident Guy Parmelin hatte dazu aufgerufen. Stand 16. April sind in der Schweiz 9869 Menschen am Coronavirus gestorben.

Sie können die Gedenkfeier ab 12.50 Uhr live auf 20 Minuten verfolgen.

