Deutschland: Erster mobiler Schwimmcontainer aufgestellt

Deutschland hat zu wenig Hallen- und Freibäder und zu wenig Geld für Neubauten. Gleichzeitig steigt die Zahl an Kindern, die nicht schwimmen können.

Am Donnerstag weihte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst den ersten mobilen Schwimmcontainer in Deutschland ein.

In Nordrhein-Westfalen gibt es seit dieser Woche deshalb einen mobilen Schwimmcontainer, später soll es in allen fünf Regierungsbezirken einen solchen geben.

Jedes fünfte Primarschul-Kind in Deutschland kann nicht schwimmen. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Forsa laut den «Ruhr Nachrichten». Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl verdoppelt.

Doch Deutschland hat ein Problem mit Hallen- und Freibädern. Weil es zu wenige davon gibt und für Neubauten im Moment das Geld fehlt, wurde die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen (NRW) erfinderisch. Der Ministerpräsident Hendrik Wüst hat am Donnerstag an einer Primarschule in Düren den ersten mobilen Schwimmcontainer eingeweiht. Darüber berichtet die «Zeit».