Jens Spahn – Deutscher Gesundheitsminister fordert 2G-Plus-Regel

An einer Pressekonferenz hat der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn mehrere Massnahmen angekündigt, um die derzeit rekordhohen Ansteckungszahlen wieder zu reduzieren. So sollen wieder Gratis-Tests an die Bevölkerung abgegeben werden. Wie die Tageszeitung «Welt» berichtet, sollen die Änderungen bereits ab Samstag in Kraft treten.