Deutschland will mehr Grenzkontrolle – das sagt die Community

Die deutsche Bundesregierung hat entschieden, ihre stationären Grenzkontrollen unter anderem an der Schweizer Grenze auszubauen. Der Entscheid wird in der Kommentarspalte intensiv diskutiert.

Die deutsche Bundesregierung möchte die Bewilligung dreier stationärer Grenzkontrollen beantragen. (Symbolbild)

Darum gehts Im Schengen-Raum gilt eigentlich das Prinzip der offenen Binnengrenzen.

Dennoch möchte die Bundesregierung in Brüssel die Bewilligung dreier stationärer Grenzkontrollen beantragen.

Unter anderem an der Schweizer Grenze.

Der Entscheid löst in der Kommentarspalte Diskussionen aus.



Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser will stationäre Grenzkontrollen für die Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bei der EU-Kommission anmelden. Dies war am Montag aus Regierungskreisen in Berlin zu erfahren. Kontrollen der Bundespolizei, wie es sie seit 2015 an der Grenze zu Österreich gibt, sollen zukünftig auch an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz möglich sein.

Viele Leserinnen und Leser begrüssen den Entscheid der deutschen Bundesregierung. FlipFLoop schreibt: «Grenz- und Einfuhrkontrollen wurden in den letzten Jahren vernachlässigt – hochfahren und gut ist.» User nonamexx findet, die Schweiz solle es ähnlich machen wie Deutschland: «Grenzen vermehrt kontrollieren! Sonst haben wir hier die gleichen Probleme wie in unseren Nachbarländern.» Und für WorldVoyager ist sogar klar, dass die Personenfreizügkeit gescheitert ist: «Bei einer Umfrage in der Bevölkerung bin ich überzeugt, dass sehr viele wieder eine lückenlose Grenzkontrolle und die Erfassung der Einreisebewilligen befürworten würden. Das ganze Konstrukt mit freier Personenfreizügigkeit hat nicht funktioniert und wird nie funktionieren. Machen wir uns daran und nicht erst in 20 Jahren.»



«Die Grenze ist 1935 Kilometer»

User NN1 findet auch, es sei generell zu einfach, in die Schweiz einzureisen und fordert darum bessere Kontrollen. Keynes zweifelt an der Umsetzbarkeit: «Es sind ja nur 1935 km, das schaffst du zu Fuss locker in 48 Tagen. Dann hast du eine Woche frei und dann gehts wieder los, dieses Mal im Gegenuhrzeigersinn. Und danke für deinen Einsatz, es wird sicher viel helfen.»

Und auch andere User und Userinnen haben Zweifel, ob eine verstärkte Grenzkontrolle den gewünschten Effekt hat. «Fantastische Idee. Illegale Grenzgänger und Grenzgängerinnen gehen meistens über den Hauptzoll», schreibt KonjunktivdieneueWahrheit. Und Sapere_Aude ist überzeugt: «Kontrollieren heisst ja nicht, dass nicht trotzdem jeder reinkommt. Tönt gut, aber wird nichts verändern.»



Wurdest du schon mal an der Schweizer Grenze kontrolliert? Ja, bei der Einreise in die Schweiz. Ja, bei der Ausreise. Nein, noch nie.



Viele Leserinnen und Leser sorgen sich um die Konsequenzen für die Grenzgänger, sollten verstärkte Kontrollen die Norm werden. So zum Beispiel GoetheUrs: «Dann müssen auch die Grenzgänger in der Schlange stehen, super total durchdacht. Der Stau zur Arbeit, wenn die Schweiz das auch macht, heisst es dann, der Stau nach Hause.» Und no@name wäre selber betroffen und ist mässig begeistert: «Wenn du an der Grenze wohnst, so wie wir, dann ist das mehr als nervig, jeden Tag kontrolliert zu werden.»