Hamburg Blankenese: Bewaffnete Schüler sollen Lehrerin bedroht haben

An einer Hamburger Schule läuft derzeit ein Grosseinsatz wegen zwei mutmasslich bewaffneten Personen.

Zwei bewaffnete Personen sollen sich in einem Schulzimmer verschanzt haben.

In Hamburg läuft derzeit ein Grosseinsatz der Polizei.

An der Stadtteilschule Blankenese in Hamburg läuft derzeit ein Grosseinsatz der Polizei, auch Spezialeinheiten sind vor Ort. Zuvor soll eine Lehrerin von zwei Schülern bedroht worden sein, wie die «Hamburger Morgenpost» schreibt. Diese hätten sich mittlerweile in einem Schulzimmer verbarrikadiert, wie die «Bild» schreibt.