Sprunghafter Anstieg : Deutschland hat so viele neue Corona-Fälle wie seit April nicht mehr

In Deutschland wurden in den letzten 24 Stunden mehr als 4000 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Bundesländer verschärfen die Massnahmen.

Über 4058 Neuansteckungen wurden innert 24 Stunden gemeldet – die höchste Zahl seit Anfang April. Im Bild: Pendler in der U-Bahn Berlin am 6. Oktober 2020.

Deutschland verzeichnet einen sprunghaften Anstieg an Neuinfektionen mit dem Coronavirus: Ein Polizeiauto mahnt zum Abstandhalten am Brandenburger Tor am 21. September 2020.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist sprunghaft auf mehr als 4000 binnen eines Tages angestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten 4058 neue Corona-Infektionen innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilte. Das sind über 1200 mehr als am Mittwoch, als mit 2828 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert seit April gemeldet worden war. Ein höherer als der nun gemeldete Wert war zuletzt in der ersten Aprilwoche erreicht worden.