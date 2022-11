Ukraine-Krieg: Deutschland hoffte laut Boris Johnson auf «schnelle ukrainische Niederlage»

In einem Interview gibt der frühere britische Premier Boris Johnson Einblicke in die Haltung Deutschlands, Frankreichs und Italiens vor Kriegsausbruch.

Dabei richtet er Vorwürfe an Deutschland, Frankreich und Italien. Deutschland hätte «eine schnelle ukrainische militärische Niederlage einem langen Konflikt vorgezogen», so Johnson.

«Diese Sache war ein riesiger Schock» – in einem Interview hat der frühere britische Premier darüber geredet, wie die europäischen Staatschefs den nahenden Krieg in der Ukraine wahrnahmen.

Der frühere britische Premierminister Boris Johnson hat in einem Interview schwere Vorwürfe an europäische Regierungen gerichtet. So habe Frankreich die Aussicht auf eine russische Invasion in der Ukraine «bis zum letzten Moment» verleugnet. Der deutschen Regierung warf er gar vor, ursprünglich eine schnelle ukrainische militärische Niederlage einem langen Konflikt vorgezogen zu haben, wie CNN berichtet. Das Interview gab Boris Johnson gegenüber «CNN Portugal».