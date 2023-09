Deutschland ist zum ersten Mal Basketball-Weltmeister

In einem hart umkämpften Spiel besiegten die Deutschen in Manila Serbien.

Deutschlands Basketballer sind erstmals Weltmeister. Das Team um Captain Dennis Schröder gewann am Sonntag in Manila den Final gegen Serbien 83:77 und feierte damit den grössten Erfolg einer deutschen Basketball-Nationalmannschaft überhaupt. 30 Jahre nach dem EM-Titel im eigenen Land krönte die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert ein beeindruckendes Turnier ohne Niederlage. Bester deutscher Werfer vor 12’022 Zuschauern war Schröder mit 28 Punkten.

Der Final blieb lange umkämpft. Deutschland setzte sich im dritten Viertel erstmals etwas ab, doch Serbien kam wieder zurück. Anführer Schröder zog das Spiel immer mehr an sich. Mit seiner riesigen Geschwindigkeit und grosser Entschlossenheit versuchte der Spielmacher, seine knapp neun Jahre dauernde Karriere im Nationaltrikot endgültig zu krönen. «Ich versuche, Basketball-Deutschland auf die Landkarte zu setzen», hatte Schröder gesagt. Das ist mit dem WM-Titel von Manila in herausragender Manier gelungen.

Überraschung gegen USA im Halbfinal

Mit dem denkwürdigen 113:111 über Olympiasieger USA im Halbfinal hatte der Hype in den vergangenen Tagen immer krassere Züge angenommen. Während die US-Profis am Sonntag auch WM-Bronze gegen Kanada (118:127 nach Verlängerung) verspielten, stieg in Deutschland das ZDF für das Endspiel mit einer Live-Übertragung ein. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz war spätestens seit Freitag über das Geschehen bei Schröder und Co. im Bilde.