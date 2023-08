Rostock: Wildschweine jagen Jugendliche auf Baum

Damit haben sie mit Sicherheit nicht gerechnet: Als zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren in der Nacht zum Donnerstag in einem Wald bei Sternberg (Mecklenburg-Vorpommern) unterwegs waren, sahen sie sich auf einmal mit einer Rotte aus fünf Wildschweinen konfrontiert. Da mit den Tieren in der Regel nicht zu spassen ist, nahmen die beiden ihre Beine in die Hand und flüchteten sich auf den nächstbesten Baum.

Aus luftiger Höhe wollten sie schliesslich einen Notruf absetzen – was zunächst auch gelang. Als sie der Polizei aber ihren genauen Standort durchgeben wollten, fällt ihnen das Handy vom Baum. Da die Jugendlichen sich in einem Gebiet befanden, das von zahlreichen Wanderwegen durchzogen ist, gestaltete die Suche sich für die Polizei als äusserst schwierig. Daher musste Verstärkung her – in diesem Fall in Form der Freiwilligen Feuerwehr Sternberg.