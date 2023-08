Deutschland: Klima-Kleber blockieren BMW-Werk – das macht Ferien

Denn die Fertigung in der Fabrik steht still, weil die Angestellten diese Woche in den Werksferien sind.

Am Dienstag protestierte die Letzte Generation vor dem BMW-Werk in Regensburg – viele Autos blockierten die Aktivisten aber nicht.

Am Dienstag blockierten Klimaaktivisten über Stunden Zufahrten zum BMW-Werk in Regensburg.

«BMW-Werk Regensburg blockiert» – so kündete die Letzte Generation am Dienstagmorgen den Beginn ihrer Blockade an. Mit der Aktion wolle man die «weiterhin ungebremste Verbrennung fossiler Brennstoffe im Verkehrssektor» anprangern – dort habe es nämlich in den letzten 30 Jahren keinerlei Verbesserungen gegeben.