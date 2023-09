Deutschland: Getötete Lena (10) von Müllmann vergewaltigt

Fünf Monate nach einem Sexualdelikt und der Tötung einer Zehnjährigen in einer Jugendeinrichtung im bayerischen Wunsiedel hat die Staatsanwaltschaft Hof Anklage erhoben. Einem 25 Jahre alten Mann werde Vergewaltigung des Kindes vorgeworfen, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Für die Tötung der zehnjährigen Lena sei allein ein elf Jahre altes Kind aus der Jugendeinrichtung verantwortlich – der Bub ist wegen seines Alters strafunmündig.

Müllmann stieg übers Fenster in Kinderheim ein

Das Mädchen wurde Anfang April tot aufgefunden. Den nun abgeschlossenen Ermittlungen zufolge war der als Seriendieb in der Region aktive Daniel T. in der Nacht zum 4. April über ein offenes Badezimmerfenster in die Einrichtung eingedrungen, um dort ebenfalls zu klauen. Wie die «Bild»-Zeitung schreibt, habe der mutmassliche Täter als Müllmann gearbeitet.