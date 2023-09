Deutschland: Wieso entgleiste der brennende Zug?

Bei einem Zugunglück im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist ein Lokführer ums Leben gekommen. Der mit Zement beladene Güterzug entgleiste aus zunächst unklarer Ursache auf einer Bahnstrecke in Geseke zwischen Soest und Paderborn, wie die Polizei am späten Sonntag mitteilte. Die Ermittlungen dauerten an.

Was war die Ursache?

Das Unglück bringt viele Fragen mit sich. Die Polizei findet Videos, auf denen die Lok rund 200 Meter vor der Unfallstelle in Flammen steht und der Lokführer sich aussen auf dem Zug, zwischen zwei Waggons aufhält. Laut Polizeisprecher Marco Baffa-Scinelli ist es üblich, dass in bestimmten Situationen der Lokführer aussen auf dem Zug ist und diesen per Fernbedienung steuert, wie er gegenüber der «Bild» sagt. Warum sich der Lokführer in diesem Fall ausserhalb der Lok aufgehalten hat, wird noch ermittelt.