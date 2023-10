Deutschland: Mädchen quälten Marie (13) stundenlang – jetzt spricht die Mutter

Jetzt hat sich die Mutter des Opfers geäussert – und kritisiert auch die Passanten, die an der Situation vorbeigegangen sind.

In Deutschland hat eine Mädchengang eine 13-Jährige brutal attackiert und verprügelt.

Das Video schockiert: Eine Gruppe von Jugendlichen im Alter von elf bis 13 Jahren quälen in Neubrandenburg eine 13-Jährige, die ganze Aktion wird auf Video festgehalten. Nachdem die Angreiferinnen sie an den Haaren gezogen , geschlagen und getreten haben, stossen sie sie zu Boden und treten dort weiter auf sie ein. Aus dem Hintergrund ruft ein Jugendlicher, der das Video offenbar gefilmt hat: «Ich schlitz ihr die Kehle auf.»

Ereignet hat sich das Ganze am 22. Oktober 2023. Besonders der Umstand, dass diverse Passanten den offensichtlichen gewalttätigen Angriff und die Hilferufe des Opfers ignorierten, schockiert. Jetzt hat die Mutter der gepeinigten 13-Jährigen gegenüber der «Bild» erstmals Stellung bezogen.

Tochter traut sich nicht mehr zur Schule und aus dem Haus

Ihre Tochter gehe seit dem Angriff nicht mehr aus dem Haus und besuche auch die Schule nicht mehr. «Was wartet denn da auf sie? Den roten Teppich wird man ihr ganz sicher nicht ausrollen», so die sichtlich emotionale Mutter.

Eine der Täterinnen habe sich bei ihrer Tochter entschuldigen wollen, das habe die 13-Jährige aber abgelehnt. «Sie weiss ja nicht, was nach der Entschuldigung kommt. Sie wurde ja schon mal von denen verprügelt – eine Entschuldigung kann das nicht gut machen.»

Nutzen Kinder Strafunmündigkeit aus?

Nun wünscht sie sich, dass solche Gewalttaten nicht folgenlos bleiben – nicht nur im Fall ihrer Tochter, sondern ganz allgemein. «Ich würde mir wünschen, dass die Strafgrenze runtergesetzt wird. In dem Alter wissen die Kinder sehr wohl, was sie machen – und das soll bestraft werden.» In Deutschland sind Jugendliche nämlich erst ab dem Alter von 14 Jahren strafbar. Dieser Umstand wird vermehrt kritisiert – bevor zwei Mädchen im März 2023 die zwölfjährige Luise ermordeten, informierten sie sich online über ihre Strafunmündigkeit.