Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 124,9 : Deutschland meldet 4000 Infektionen mehr als vor einer Woche

Das Robert Koch-Institut meldet am Samstag 20’472 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz zeigt weiter nach oben.

Der Blick in die Innenstadt von Düren in Nordrhein-Westfalen Mitte März.

Das Gesundheitssystem könnte an seine Grenzen stossen.

Am Samstag meldete das RKI mehr als 20’400 Corona-Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Deutschland weiter an.

In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 20’400 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 20’472 neue Ansteckungen nachgewiesen. Das sind 1101 weniger als am Vortag, aber mehr als 4000 mehr als vor einer Woche.