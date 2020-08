1226 Ansteckungen

Deutschland meldet höchsten Stand bei Neuinfektionen seit Mai

Innert 24 Stunden haben sich in Deutschland 1226 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn äusserte sich alarmiert.

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland ist so stark gestiegen wie seit gut drei Monaten nicht mehr. Die Gesundheitsämter meldeten binnen 24 Stunden 1226 neue Ansteckungen, wie das Robert-Koch-Institut am Mittwoch mitteilte. Das ist die höchste Zahl seit dem 9. Mai. Sie nimmt seit Ende Juli wieder zu und hatte am 6. August erstmals seit vielen Wochen Mai wieder die Marke von 1000 überschritten.