2828 Neuinfektionen : Deutschland meldet neuen Corona-Höchstwert seit April

Die deutschen Gesundheitsämter zählen 2828 Neuinfektionen. So viele neue Fälle gab es zuletzt im Frühling.

Die Corona-Test-Labore in Deutschland haben viel zu tun.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat wieder einen neuen Höchstwert seit der zweiten Aprilhälfte erreicht. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 2828 neue Corona-Infektionen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen bekanntgab. Das sind über 150 mehr als am Freitagmorgen, als mit 2673 Neuinfektionen innerhalb eines Tages der zuvor geltende Höchstwert seit der zweiten Aprilhälfte gemeldet worden war.