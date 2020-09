Höchster Wert seit April : Deutschland meldet weiter steigende Corona-Zahlen

Das Robert Koch-Institut in Deutschland gab am Samstagmorgen 2297 neue Coronavirus-Infektionen bekannt. München hat als erste Millionenstadt eine Warnschwelle überschritten.

München hat am Freitag als erste Millionenstadt in Deutschland die Warnschwelle von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat erneut deutlich die Schwelle von 2000 übersprungen und den höchsten Wert seit Ende April erreicht. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 2297 neue Corona-Infektionen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen bekanntgab.

München hat am Freitag als erste Millionenstadt in Deutschland die Warnschwelle von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Insgesamt haben sich nach Daten des Landes-Gesundheitsamtes LGL seit Freitag vor einer Woche 746 Münchner mit dem Virus angesteckt. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will aber die Entwicklung am Wochenende abwarten, ehe er weitergehende Schutzmassnahmen ergreift. München hatte für Party-Hotspots sowie für die Theresienwiese, auf der am Samstag das Oktoberfest eröffnet worden wäre, bereits zuvor ein Alkoholverbot erlassen