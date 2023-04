Sudan: Deutschland wollte 150 Deutsche aus dem Sudan retten und musste die geheime Rettungskation abbrechen

Bakri Jad via REUTERS

In den Spitälern würden sich Hunderte Verletzte befinden, darunter auch schwer verletzte Menschen. Nachdem erneut Luftangriffe aus der Hauptstadt Khartum im Sudan gemeldet wurden, mussten die Rettungsflieger der Deutschen wieder umkehren.

Bakri Jad via REUTERS

Bei Kämpfen im Sudan sollen laut Ärzte-Organisationen mindestens 50 Zivilisten getötet worden sein (15. April 2023). Die deutsche Bundeswehr versuchte am Mittwochmorgen 150 deutsche Staatsangehörige aus dem Land zu retten, mussten die Mission jedoch abbrechen.

Die Bundeswehr Deutschlands wollte 150 Staatsbürger aus der umkämpften Hauptstadt Khartum im Sudan retten. Die Geheimmission scheiterte, noch bevor die Behörden in Khartum ankamen. Im Sudan sind im Zuge eines Machtkampfs zwischen der Armee und einer wichtigen paramilitärischen Gruppe Gefechte in mehreren Gebieten ausgebrochen. Die heikle Rettungsmission sei am Mittwochmorgen abgebrochen worden, nachdem drei A400M-Transportflieger bereits Richtung Sudan abgeflogen waren, wie das Magazin «der Spiegel» schreibt.