Gerichtsentscheid : Deutschland muss Menschen mit Behinderung vor Corona-Triage schützen

Deutschland muss nach einem Gerichtsentscheid Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen für den Fall einer pandemiebedingt auftretenden Triage treffen.

Das hat das Verfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag entschieden (Archivbild).

In Deutschland muss der Staat Vorkehrungen treffen, um Menschen mit Behinderungen vor Corona-Triagen zu schützen.

Neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen haben in Deutschland eine Verfassungsklage eingereicht, weil sie befürchteten, bei einer Triage benachteiligt zu werden.

Das Wort Triage stammt vom französischen Verb «trier», das «sortieren» oder «aussuchen» bedeutet. Es beschreibt eine Situation, in der Ärzte und Ärztinnen entscheiden müssen, wen sie retten und wen nicht – zum Beispiel, weil so viele schwerstkranke Corona-Patienten und -Patientinnen in die Spitäler kommen, dass es nicht genug Intensivbetten gibt.