Am Donnerstagmorgen noch meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 26’923 neue Ansteckungen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden. Am Nachmittag dann die Korrektur nach oben. Wie die «Bild» berichtet, wurden aus technischen Gründen aus Baden-Württemberg 3500 Fälle zu wenig übermittelt. Damit steigt die Zahl der Neuinfektionen erstmals auf über 30’000. Wie die Zeitung weiter schreibt, sollen die aktuellen Zahlen erst am Freitag in die Auswertung einfliessen, weshalb diese auf der Homepage des RKI noch nicht angepasst ist.