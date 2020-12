Hohe Coronazahlen : Deutschland plant harten Lockdown ab Mittwoch

Laut einem Schreiben plant die Bundesregierung in Berlin einen Shutdown. Dieser soll bereits nächste Woche in Kraft treten.

Die Bundesregierung in Berlin plant, ab nächstem Mittwoch das öffentliche Leben in Deutschland herunterzufahren. Das geht aus einem Schreiben hervor, dass die Regierung an 16 Ministerpräsidenten des Landes verschickt hat und das mehreren Nachrichtenagenturen vorliegt.