Ab Herbst - Deutschland plant starke Einschränkungen für Ungeimpfte

1 / 8 Jens Spahn plant die Verschärfung der Corona-Massnahmen. Wolfgang Kumm/dpa Die steigenden Fallzahlen seien auch auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Fabian Sommer/dpa Die Möglichkeit der kostenlosen Tests soll eingeschränkt werden. Fabian Sommer/dpa

Darum gehts In Deutschland steigen die Zahlen der Neuansteckungen.

Die 3-G-Regelung soll auf alle Bundesländer ausgeweitet werden.

Gratistests sollen nur noch Menschen zur Verfügung stehen, die sich nicht impfen lassen können oder dürfen.

In einem Bericht des deutschen Gesundheitsministers Jens Spahn heisst es, «Eine vierte Welle kündigt sich an – wenn auch noch (!) auf niedrigem Niveau», schreibt die «FAZ». Weil die Zahlen der Neuinfektionen wieder steigen, müssen sich die deutschen Bürgerinnen und Bürger wohl auf erweiterte und weitergeführte Massnahmen einstellen. Dazu zählt unter anderem die Tragepflicht einer Schutzmaske in öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Einzelhandel bis mindestens zum Frühling 2022 – dies gilt auch für bereits geimpfte, genesene und negativ getestete Personen.

Zugang nur mit Zertifikat

Verschärft werden könnten die Massnahmen was den Zugang zu Veranstaltungen und geschlossenen Räumen betrifft. In Spahns Bericht stehe: «Ab Anfang / Mitte September 2021 sollte die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen in ganz Deutschland generell nur unter Einhaltung der 3-G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet) möglich sein.» Das würde bedeuten, dass in ganz Deutschland nur noch Personen Zugang zu Restaurant-Besuchen, Hotel-Übernachtungen, Innen-Veranstaltungen und Grossveranstaltungen erhalten, welche eine entsprechende Zertifizierung aufweisen könnten.

Weiter soll diese Regelung auch für Friseurbesuche sowie Sport in Innenräumen gelten, wie «Bild» schreibt. In neun Bundesländern gilt diese Regelung bisher noch nicht. Sollte sich die Lage weiter verschlechtern steht gar eine Reduzierung auf eine 2-G-Regelung auf dem Plan, wie «Bild» schreibt. Ab einer bestimmten Inzidenz und Krankenhausauslastung dürften dann nur noch Geimpfte und Genesene ins Restaurant.

Druck auf Ungeimpfte steigt

Weil sich jede Bürgerin und jeder Bürger impfen lassen kann, sollen auch die kostenlosen Tests per Mitte Oktober eingestellt werden. Davon ausgenommen seien Personen, die nicht geimpft werden können oder für die es keine Empfehlung gäbe wie beispielsweise Schwangere. So steht es in dem Bericht unter dem Titel: «Sicher durch Herbst und Winter – jetzt Vorbereitungen treffen.»

Der Anstieg der Infektionszahlen sei unter anderem auf die zahlreichen Reiserückkehrer und die nachlässige Einhaltung der Kontaktbeschränkungen zurückzuführen. Mit einem Lockdown wie in der Vergangenheit rechnet die Regierung aber nicht.

Schweizer Regelung

In der Schweiz kommt die 3-G-Regel bislang nur im internationalen Personenverkehr und Orten, die epidemiologisch heikel sind – wie beispielsweise Grossveranstaltungen und Clubs – zum Einsatz. Eine Ausweitung könnte bei einer Verschlechterung der epidemiologischen Lage in Betracht gezogen werden. Dann könnte auch der Zugang zu Bars und Restaurants, Sport- und Kulturvereinen, jeglichen Veranstaltungen sowie Spitälern und Heimen beschränkt werden.