Deutschland: Polizei erschiesst Ladendieb nach Messerattacke

In der Gemeinde Gummersbach in der Nähe von Köln haben Polizisten auf einen Ladendieb geschossen.

Polizisten haben in der Innenstadt von Gummersbach mehrere Schüsse auf einen Mann abgegeben, der zuvor einen Beamten mit einem Messer verletzt hatte. Der 30 Jahre alte Tatverdächtige wurde mehrfach getroffen und lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei in Köln am Dienstag mitteilte. Auch ein 43-jähriger unbeteiligter Passant wurde in den Oberschenkel getroffen. Beide Verletzte kamen in ein Spital.