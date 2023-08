Deutschland: Interpol weitet Ermittlungen zu totem Donau-Bub aus

Die Leiche des fünf bis sechs Jahre alten Kindes war im Mai vergangenen Jahres nahe dem Ort Grossmehring in Bayern aus dem Wasser geborgen worden.

«Irgendwo weiss irgendjemand irgendetwas über diesen Jungen», so der Interpol-Generalsekretär.

Die internationale Polizeibehörde Interpol hat auf Ersuchen der deutschen Polizei weltweit um Mithilfe im Fall eines toten Buben gebeten, der vor mehr als einem Jahr in der Donau gefunden wurde. «Irgendwo weiss irgendjemand irgendetwas über diesen Jungen», erklärte Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock am Dienstag in Lyon.