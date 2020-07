Hohe Infektionszahlen

Jetzt rät Deutschland von Ferien in Spaniens Nordosten ab

Wegen des starken Anstiegs der Corona-Infektionen in Spanien rät das deutsche Auswärtige Amt von touristischen Reisen in mehrere Regionen des beliebten Ferienlands ab.

Das Auswärtige Amt in Deutschland rät von nicht notwendigen touristischen Reisen in die nordostspanischen Regionen Aragon, Katalonien und Navarra ab. Grund für die Empfehlung seien die hohen Corona-Infektionszahlen sowie örtlichen Sperrungen, teilt das Auswärtige Amt auf seiner Internetseite mit.

Erst vor wenigen Tagen führte Grossbritannien für seine Bürger eine Quarantänepflicht ein. Wegen wieder steigender Corona-Zahlen müssen alle Reisenden aus Spanien nach der Rückkehr nach Grossbritannien in eine zweiwöchige Quarantäne, entschied die britische Regierung am Samstag. Und zwar sofort, praktisch nur mit einigen Stunden Vorwarnung. Auch Norwegen und Belgien haben schon Quarantäneregeln für Spanienrückkehrer erlassen, Frankreich warnt vor Reisen nach Katalonien und in andere Regionen. Nun also auch die Deutschen.