Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub bleibt für tot erklärt

2021 soll er jedoch in Moskau gesichtet worden sein. (Symbolbild)

Der damals 58-Jährige war im April 2018 in Zermatt allein zu einer Skitour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. (Symbolbild)

Die Aufhebung seiner Todeserklärung wurde geprüft, nachdem er in Russland gesichtet worden sein soll.

Das rätselhafte Verschwinden des früheren Chefs der deutschen Tengelmann-Handelsgruppe, Karl-Erivan Haub, wird um ein Kapitel reicher. Der damals 58-Jährige war im April 2018 in Zermatt allein zu einer Skitour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt.



Die Familie ging zunächst davon aus, dass er tödlich verunglückt war. Doch einem Bericht des «Stern» zufolge gibt es Hinweise darauf, dass Haub noch am Leben sein könnte. Er soll in Russland gesichtet worden sein.