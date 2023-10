Deutschland: Regierung streicht Zahlungen an private Seenotreetter

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich am Freitag an einer Pressekonferenz von den Zahlungen distanziert.

Zuletzt hatte bereits FDP-Fraktionschef Christian Dürr ein Ende der staatlichen Zahlungen an Seenotretter gefordert. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Freitag an einer Pressekonferenz gesagt, dass die Gelder vom Bundestag bewilligt worden seien – nicht von der Regierung.

Ultrarechte Meloni beschwerte sich brieflich bei Scholz

Die finanzielle Unterstützung privater Seenotretter hatte zuletzt für erheblichen Streit zwischen Deutschland und Italien gesorgt. Italiens ultrarechte Regierungschefin Giorgia Meloni beschwerte sich über die deutschen Zahlungen an Seenotretter kürzlich in einem Brief an den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und sagte Ende September, Länder, unter deren Flagge solche Schiffe unterwegs seien, sollten dann auch die geretteten Migranten aufnehmen.