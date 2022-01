Radikalisierung auf Social Media : Deutschland richtet Taskforce für strafbare Posts auf Telegram ein

In Zeiten von Corona haben sich viele Menschen radikalisiert und verbreiten teils strafbare Inhalte wie Mordaufrufe oder Aufforderungen zur Gewalt auf der Plattform Telegram. Dagegen will das deutsche Bundeskriminalamt nun vorgehen.

Zur Verfolgung von Straftaten im Messengerdienst Telegram hat das Bundeskriminalamt (BKA) eine eigene Taskforce eingerichtet. Ziel sei es, «Tatverdächtige zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen», teilte die Behörde am Mittwoch in Wiesbaden mit. Dies geschehe in enger Abstimmung mit den Polizeien der Bundesländer und der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main.