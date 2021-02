G7-Gipfel : Deutschland sagt 1,5 Milliarden Euro für Kampf gegen Corona zu

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Deutschland 1,5 Milliarden Euro investieren. Vor allem die weltweite Verteilung der Impfstoffe soll dadurch unterstützt werden.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat am Freitag angekündigt, dass Deutschland 1,5 Milliarden Euro in den Kampf gegen die Corona-Pandemie investieren wird.

Deutschland will den weltweiten Kampf gegen das Coronavirus mit weiteren 1,5 Milliarden Euro unterstützen. Eine entsprechende Zusage machte die Bundesregierung am Freitag beim digitalen Gipfel der G7-Gruppe, wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin mitteilte. Er sprach von einer «gewaltigen Summe», mit der unter anderem die internationale Covax-Initiative unterstützt werden solle. Diese setzt sich für eine faire weltweite Verteilung der Corona-Impfstoffe ein.