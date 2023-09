Deutschland: Sahra Wagenknecht will ihre eigene Partei gründen

Die beliebte Politikerin Sahra Wagenknecht hat laut Bild.de einen Entschluss gefasst. Eine Vertraute der Politikerin habe der Zeitung mitgeteilt, dass die Politikerin aus der «Linken» austreten will und eine neue Partei gründen will – wobei der genaue Zeitpunkt noch nicht feststehe und die Politikerin sicherlich die Landtagswahlen im Oktober abwarten werde.

Im weiteren nennt Bild.de vier Kernelemente, auf die die neue Partei der Bundestagsabgeordneten der Linken aufbauen will:

1. Wirtschaftliche Vernunft

Sahra Wagenknecht wolle «die irre Politik der Ampel beenden» und dem Markt alle Macht überlasse. Dabei will die Politikerin auf staatliche «Kontrollorgane» setzen, die überwachen, was Firmen herstellen und was nicht.