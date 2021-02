Fall Alexej Nawalny : Deutschland, Schweden und Polen weisen russische Diplomaten aus

Nachdem die russische Regierung Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden des Landes verwiesen hat, folgen Gegenmassnahmen. Die ohnehin angespannte Lage zwischen Russland und der EU hat sich weiter verschärft.

Die russische Botschaft in Stockholm: Auch Schweden verwies am Montag russische Diplomaten des Landes.

Deutschland hat einen russischen Diplomaten und Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin des Landes verwiesen. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag mitteilte, reagierte die Bundesregierung mit diesem Schritt auf die vorherige Ausweisung von Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden durch die russische Regierung. Auch Polen und Schweden verwiesen am Montag russische Diplomaten des Landes.