Ab Juni: Deutschland senkt Spritsteuern – jetzt droht Chaos bei Tanktouristen-Ansturm

Was passiert am Mittwoch an deutschen Tankstellen?

Ja, es gibt keine Tank-Beschränkungen für Ausländer in Deutschland. In Ungarn hingegen hat die Regierung beschlossen, dass Autos mit ausländischem Kennzeichen nicht mehr zum amtlich festgelegten Preis tanken können, sondern den derzeit rund 40 Prozent höheren Marktpreis bezahlen müssen.

Das ist nicht sicher. Die Ölkonzerne sind nicht verpflichtet, die geringeren Steuern weiterzugeben, wie die «Bild» schreibt. Sollten sie die Steuer-Vergünstigung aber komplett einstecken, hat das Kartellamt angekündigt, einschreiten zu wollen. Zudem könnte die Entlastung laut ADAC erst in einigen Tagen in vollem Umfang spürbar sein, weil die Ölkonzerne noch teurer eingekauft haben.

Ja, davor warnte der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wenn alle am 1. Juni zur Tankstelle fahren, sei die Nachfrage grösser und das Benzin werde auf einmal ein noch kostbareres Gut. «Dann haben wir den Preis gesenkt, aber in Wahrheit geht er nach oben», sagte Habeck dem Fernsehsender RTL.

Ramon Werner, Chef der Oel-Pool AG, die in der Schweiz rund 700 Tankstellen betreibt, darunter BP und Ruedi Rüssel, rechnet mit Tanktouristen. Im Tessin verliere die Firma rund 35 Prozent der Kunden. «Das wird auch an der Grenze zu Deutschland geschehen», so Werner. Weil zusätzliche Nachfrage auf das ohnehin knappe Angebot treffe, könnten sich auch die internationalen Energiepreise weiter erhöhen und damit auch in anderen Ländern wie der Schweiz teurer werden, sagt ZKB-Experte Hafner.

Von bürgerlicher Seite gibt es mehrere Vorstösse für Massnahmen. Diese werden in der Sommersession Mitte Juni im National- und Ständerat diskutiert, wie SVP-Nationalrat Franz Grüter sagt. So soll es etwa ein zeitlich befristetes Entlastungsprogramm wie in Italien oder Deutschland geben und eine Erhöhung des Pendlerabzugs bei den Steuern. «Der Druck ist enorm, ich kenne Leute, die die Tanksäule abstellen, weil sie nicht wissen, wie sie das Benzin zahlen sollen. Dabei nimmt der Bund Hunderte Millionen Franken zusätzlich an Steuern ein, weil die Treibstoffpreise so hoch sind», sagt Grüter.