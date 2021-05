Ausbreitung der indischen Virus-Variante : Deutschland setzt Grossbritannien wieder auf Risikoliste

Die britische Regierung ist besorgt über eine zunehmende Verbreitung der indischen Coronavirus-Variante im Land. Das deutsche Robert-Koch-Institut reagierte sofort und setzt Grossbritannien erneut auf die Liste der Corona-Risikogebiete.

1 / 7 Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) hat Grossbritannien am 14. Mai 2021 erneut als Corona-Risikogebiet eingestuft. Sina Schuldt/dpa Die indische Mutante B.1.617 gilt auch für das WHO als «Variant of Concern». Vijay Pandey/ZUMA Wire/dpa Das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO am 10. Mai 2021 mitgeteilt. REUTERS

Darum gehts Britischen Statistiken zufolge hat sich die Zahl der in Grossbritannien nachgewiesenen Fälle der Variante B.1.617.2 innerhalb einer Woche verdoppelt.

«Es ist eine besorgniserregende Variante», sagte Premier Boris Johnson.

Am Freitag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) Grossbritannien erneut als Corona-Risikogebiet eingestuft.

Die indische Variante des Coronavirus B.1.617.2 ist nach Ansicht britischer Experten leichter übertragbar als die bisher vorherrschenden Virus-Varianten, inklusive der sogenannten britischen Variante B.1.1.7. Das sagte Premierminister Boris Johnson am Freitag in London. Noch sei nicht klar, um wie viel schneller sich die Variante verbreite, so der konservative Politiker weiter. Im schlimmsten Fall stünden dem Land schwere Entscheidungen bevor. Das Expertengremium SAGE, das die Regierung berät, geht davon aus, dass sich B.1.617.2 um bis zu 50 Prozent schneller ausbreiten könnte als B.1.1.7.

Insgesamt sind die Infektionszahlen in Grossbritannien mit einer landesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von rund 23 sehr niedrig. Regional kam es aber in den vergangenen Wochen wieder zu einem Anstieg, der teilweise auf die indische Variante zurückgeführt wird. Laut Behördendaten hat sich die Zahl der in Grossbritannien nachgewiesenen Fälle der Variante B.1.617.2 innerhalb einer Woche auf gut 1300 Fälle verdoppelt.

Briten sollen schneller zu zweiter Dosis kommen

Die Regierung will nun mit gezielten Massentests in betroffenen Regionen die Ausbreitung verhindern. Im Nordwesten von England sowie in London würden mobile Teams gezielt Tests anbieten und die Nachverfolgung von Kontakten verstärken, hiess es. Ausserdem sollen noch mehr Proben gensequenziert werden.

Von Montag an sind weitere Öffnungsschritte geplant. Johnson sieht diesen Fahrplan bislang nicht in Gefahr, warnte aber, dass die für Ende Juni geplante Aufhebung aller Corona-Massnahmen durch die indische Variante erschwert werden könnte. Vorsorglich soll nun der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung für die Gruppe der über 50-Jährigen von zwölf auf acht Wochen verkürzt werden. «Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Impfstoffe weniger wirksam sind», so Johnson.

RKI stuft Grossbritannien wieder als Corona-Risikogebiet ein

Den Deutschen machen die Entwicklungen in Grossbritannien Sorgen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat das Land darum erneut als Corona-Risikogebiet eingestuft. Das RKI begründete den Schritt am Freitag mit der Ausbreitung der indischen Virus-Variante. Die Einstufung zum Risikogebiet erfolge «aufgrund des zumindest eingeschränkten Vorkommens der Varianten B.1.617.2 im Vereinigten Königreich», erklärte das RKI.

Das RKI hatte Grossbritannien erst vor einem Monat von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen. Diese Einstufung bedeutet, dass das Auswärtige Amt vor «nicht notwendigen, touristischen Reisen» warnt.