Deutschland: Mitarbeiterin von Geldtransporter-Firma klaut 6 Millionen

Aus der Potsdamer Niederlassung der Geldtransport-Firma Prosegur sind am vergangenen Wochenende mehrere Millionen Euro verschwunden. In Sicherheitskreisen ist die Rede von sechs Millionen Euro. verschwunden.

In Deutschland jagt die Polizei eine Mitarbeiterin der Geldtransporter-Firma Prosegur. Die Frau trat am vergangenen Samstag ihren Dienst normal an und öffnete dabei mit einem Generalschlüssel mehrere Tresore . Dabei steckte sie laut der «BZ Berlin» haufenweise Bargeld-Bündel ein und verschwand – bis heute ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Auf Videomaterial ist laut der Zeitung zu sehen, wie die 26-Jährige die Geldscheine in mitgebrachte Mülltüten stopft. Danach beendet sie ihren Dienst und verschwindet. Die genaue Höhe des entwendeten Geldbetrags ist nicht bekannt, in Sicherheitskreisen spricht man von insgesamt sechs Millionen Euro (rund 5,7 Millionen Franken).

Diebin hatte Komplizen

Wie die «BZ Berlin» weiter schreibt, hatte die Mitarbeiterin einen Komplizen. Im Gegensatz zu ihr konnte der 33-jährige Mann am frühen Donnerstagmorgen in Berlin festgenommen werden. Ob er einen Teil der Beute hatte, ist nicht bekannt. «Ob noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen», so die zuständige Staatsanwältin