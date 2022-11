Ilkay Gündogan wettert nach «Debakelstart» gegen Teamkollegen

Japan besiegt bei der WM in Katar Deutschland.

Gündogan kritisiert Mitspieler

Der Torschütze zum 1:0 war nach dem Spiel stinksauer. Er kritisierte in einem Interview mit der ARD die eigenen Mitspieler scharf. Ilkay Gündogan sagte: «Wir haben es Japan zu einfach gemacht. Gerade beim zweiten Tor, ich weiss nicht, ob jemals bei einer WM ein einfacheres Tor erzielt wurde.» Generell sprach er seinen Teamkollegen den Siegeswillen ab. «Es fehlte so ein bisschen die Überzeugung mit dem Ball. Man hatte das Gefühl, dass vorne nicht jeder den Ball haben wollte», so Gündogan.