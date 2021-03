Häufung von Thrombosen : Deutschland stoppt Corona-Impfung mit AstraZeneca

Nach Irland, Norwegen, Dänemark und den Niederlanden will auch Deutschland die Corona-Impfungen mit AstraZeneca vorerst aussetzen. Man brauche weitere Untersuchungen.

Die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca sind in Deutschland vorsorglich ausgesetzt. Die Bundesregierung folge damit einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Montag mit. Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa halte das Institut weitere Untersuchungen für notwendig. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA werde entscheiden, «ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken».