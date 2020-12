Coronavirus-Mutation : Deutschland stoppt Einreisen aus Grossbritannien und Südafrika

Deutschland weitet seine Beschränkungen wegen der Coronavirus-Mutation gegenüber Grossbritannien und Südafrika aus.

Wegen der neuen Variante des Coronavirus schränkt die deutsche Regierung den Reiseverkehr aus Grossbritannien und Südafrika weiter ein. Die Passagierbeförderung von dort per Flugzeug, Schiff, Bahn oder Bus nach Deutschland ist Transportunternehmen von diesem Dienstag an weitgehend verboten, wie eine am Montag im Bundesanzeiger veröffentlichte Verordnung des Gesundheitsministeriums festlegt. Sie gilt bis 6. Januar. Ressortchef Jens Spahn erklärte am Abend auf Twitter, dies erfolge «als Vorsichtsmassnahme», bis man mehr über die berichteten Coronavirus-Mutationen in beiden Ländern wisse.