Coronavirus - Deutschland streicht mehrere Schweizer Kantone von Risikoliste

Schweiz streicht Bundesländer Sachsen und Thüringen

Auch die Schweiz hat kürzlich ihre Risikoliste angepasst. Ab dem 3. Juni können Italien-Rückkehrer ohne Einschränkungen in die Schweiz einreisen. Auch der Iran, Kroatien, Luxemburg, Türkei und Zypern sind nicht mehr auf der Liste. In Deutschland wurden die Bundesländer Sachsen und Thüringen gestrichen. In Frankreich die Regionen Occitanie und Provence-Alpes-Côte d’Azur und in Italien die Regionen Apulien und Kampanien.