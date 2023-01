Deutschland sucht Nachfolge von Christine Lambrecht

Das Amt des Verteidigungsministers beinhaltet die Kommandogewalt, führt 180’000 Soldaten und 65’000 Zivilbeschäftigte. In dieser Position muss man darum viel Verantwortung tragen. Gerade in Anbetracht der Kriegslage in Europa ist der Verteidigungsminister eine gefragte Person, denn er oder sie muss die Einsatzbereitschaft der deutschen Bundeswehr unter Verantwortung haben. Zusätzlich soll der oder die neue Verteidigungsministerin auf Augenhöhe mit ihren Amtskollegen in Washington, London oder Paris verhandeln können.