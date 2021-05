Coronavirus : Deutschland tendiert gegen generelle Impfempfehlung für Kinder

Wird Deutschland eine generelle Corona-Impfempfehlung für 12- bis 15-Jährige aussprechen? Wohl eher nicht, berichten Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Andrew Lai (12) erhält in Los Angeles eine Impfung gegen das Coronavirus. Das soll bald auch in Deutschland möglich sein. Eine Impfempfehlung für alle 12- bis 15-Jährigen wird das Land aber wohl nicht aussprechen.

Der Hauptgrund dafür sei die unbefriedigende Datenlage, berichten Zeitungen in Deutschland.

Sollten sich auch Kinder gegen das Coronavirus impfen lassen oder ist eine natürliche Durchseuchung der bessere Weg? Diese Frage wird nicht nur in der Schweiz kontrovers diskutiert . Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland wird wohl keine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche aussprechen, wie nun die Nachrichtenagentur «Agence France-Presse» schreibt. Stattdessen werde es wahrscheinlich nur eine Impfempfehlung für 12- bis 15-Jährige mit bestimmten chronischen Erkrankungen geben. Das berichten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter Berufung auf «informierte Kreise».

Laut einer Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit sollen sich Kinder ab zehn Jahren in der Schweiz auch gegen den Willen der Eltern impfen lassen können. Swissmedic könnte die Corona-Impfung in den nächsten Tagen auch für 12- bis 15-Jährige zulassen. Moderna verspricht für seinen Covid-Impfstoff im Alter von 12 bis 17 Jahren eine Impfstoffwirksamkeit von 100 Prozent. Bereits nach einem Piks soll sie bei 93 Prozent liegen. Und Biontech verabreicht seine Corona-Impfung in klinischen Studien bereits sechs Monate alten Babys.