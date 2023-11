Deutschland: Unfall überführt international gesuchten Mafioso

Der Mafioso Antonio S. war in Deutschland als Paketbote tätig, als er einen Autounfall verursachte und bei der Polizeikontrolle aufflog.

S. hatte in Deutschland gelebt und war mehrmals nach Italien ausgeliefert worden, wo er wegen Drogenhandels verurteilt wurde.

Am 27. Oktober ereignete sich in der deutschen Stadt Duisburg (Bundesland Nordrhein-Westfalen) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Post-Fahrer der DHL rückwärts gegen das Auto einer älteren Dame stiess. Das eigentlich recht alltägliche Missgeschick sollte für den Fahrer jedoch weitreichende Folgen haben: Bei der Aufnahme des Unfalls stellte die Polizei fest, dass gegen den DHL-Fahrer, Antonio S., ein europäischer Haftbefehl vorlag.

Antonio S. ist ein 44-jähriger gebürtiger Italiener aus dem Dorf San Luca und wird mit dem Clan Pelle der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta in Verbindung gebracht, wie MDR und die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichten. S. trägt auch die Spitznamen «U Meccanicu» (der Mechaniker) sowie «TT» (italienisch wie «Titi» ausgesprochen – vermutlich aufgrund seiner Vorliebe für Autos von Audi) und ist der Neffe eines Clanmitglieds hohen Ranges, das in Italien zu mehr als 20 Jahren Haft verurteilt worden ist.

Mafiamorden nur knapp entkommen

Der Mann arbeitete im italienischen Restaurant «Da Bruno», in dem am 15. August 2007 gegen halb drei Uhr morgens sechs Männer erschossen wurden. Diese sogenannten Duisburger Mafiamorde markierten den Höhepunkt einer Fehde verfeindeter Mafiaclans. Gemäss dem italienischen Urteil zu den Morden entkam S. damals nur knapp dem Blutbad, weil er das Restaurant kurz zuvor verlassen hatte.

S. hatte einen Grossteil seines Lebens zwischen Deutschland, insbesondere Nordrhein-Westfalen, und Italien verbracht. Er war in Deutschland vor italienischen Fahndern geflohen und wurde bereits mehrmals festgenommen und nach Italien ausgeliefert. Ihm wurden illegaler Kokainhandel und Verbindungen zur 'Ndrangheta in Italien vorgeworfen. Er wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, verbrachte jedoch einen Grossteil dieser Strafe im Hausarrest – und setzte sich stets wieder nach Deutschland ab.

Echten Ausweis bei Kontrolle gezeigt

Ende 2022 verschwand S. nach der Bestätigung seines Urteils in zweiter Instanz und tauchte erst wieder auf, als er in Duisburg den erwähnten Verkehrsunfall verursachte. Bei einer Polizeikontrolle zeigte er seinen echten Ausweis und schien nicht zu glauben, dass auch deutsche Ermittler nach ihm suchten. Er sitzt nun in Haft, und seine vierte Auslieferung nach Italien steht kurz bevor.