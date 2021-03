Mehr als 2400 Mal verkauft

Wie sieht es in der Schweiz aus? Das Bundesamt für Kommunikation hat Kenntnis vom Entscheid der deutschen Behörden. «Bei uns ist zurzeit ein Verfahren in dieser Sache hängig. Zu den Einzelheiten können wir erst nach Abschluss des Verfahrens Auskunft geben», so Sprecher Francis Meier gegenüber «Watson». Auch in der Schweiz sei es schon zu solchen Störungen gekommen.