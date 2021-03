Entscheid gefallen : Deutschland verlängert den Lockdown bis am 18. April

Die Regierung und die Bundesländer haben sich geeinigt, dass das Land bis am 18. April im Lockdown bleibt. Drastischere Massnahmen wollen die Verantwortlichen aber (noch) nicht einführen.

Wie mehrere deutsche Medien berichten haben sich die Regierung und die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer darauf geeinigt, dass das Land vier weitere Wochen im Lockdown bleibt – und zwar bis am 18. April. Noch keine Einigung gab es vorab in der Frage, ob in Regionen mit besonders vielen Infektionen eine nächtliche Ausgangssperre verhängt werden soll. Strittig war auch der Vorschlag, die Kontaktbeschränkungen über Ostern für Verwandtschaftsbesuche zu lockern.