Coronavirus : Deutschland verlängert Lockdown bis zum 7. März

In Deutschland dauert der Lockdown noch knapp einen Monat an. Bund und Länder haben eine Verlängerung zum 7. März beschlossen.

Der Corona-Lockdown in Deutschland wird bis zum 7. März verlängert. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder in ihren Beratungen am Mittwoch. Friseure sollen unter Auflagen ab dem 1. März wieder öffnen dürfen, über die Öffnung von Schulen und Kitas sollen die Länder in eigener Regie entscheiden.