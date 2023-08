Leipzig: Vater stirbt während Einschulung an Herzinfarkt

Sven aus Leipzig konnte die Einschulung seines Sohns Fynn nicht miterleben – denn er starb am selben Tag im Spital an den Folgen eines Herzinfarkts.

Als Fynn die Schultüte überreicht bekommt, wird der Mutter die Nachricht überbracht, auf die sie während der ganzen Feier voller Angst gewartet hatte. Aber leider ist es nicht die erhoffte Entwarnung, vielmehr muss sie erfahren, dass ihr Mann an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben ist. Für die Familie bricht eine Welt zusammen – und das an dem Tag, der für den kleinen Fynn ein ganz neues Kapitel in seinem Leben einläuten sollte. «Das ist leider keine Story aus einem schlechten Film. Dies geschah am 19.08.2023 unserer Familie.»