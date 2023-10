Alice Weidel bedroht: Der Fall wirft neue Fragen auf

1 / 5 Alice Weidel machte trotz der angeblichen Bedrohungslage Strandferien auf Mallorca. IMAGO/Alex Halada Während seiner Rede in Mödlareuth verlas der AfD-Bezirksvorsitzende Tobias Peterka jedoch eine vorbereitete Erklärung von seinem Handy, die den später bekannten Sachverhalt ganz anders darstellte. Dort hiess es, dass Weidel und ihre Familie von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort gebracht worden seien. Martin Schutt/dpa Das für den Personenschutz von Politikern zuständige Bundeskriminalamt (BKA) teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit, die Absage von Weidels Teilnahme an der Veranstaltung am Dienstag sei «nicht auf Veranlassung oder Empfehlung des BKA» erfolgt. IMAGO/Metodi Popow

Darum gehts Alice Weidel sagte wegen einer Bedrohungslage einen wichtigen Wahlkampfauftritt ab.

Diese Absage war jedoch, anders als es den Anschein erweckte, nicht auf Veranlassung oder Empfehlung des Bundeskriminalamts erfolgt.

In dem Fall wird offenbar weder in Deutschland noch in der Schweiz von offizieller Seite ermittelt.

Die Chefin der rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland (AfD), Alice Weidel, hat nach Angaben ihrer Partei wegen einer Anschlagsdrohung einen Wahlkampfauftritt in Mödlareuth, das sowohl in Bayern als auch in Thüringen liegt, am 3. Oktober absagen müssen. Es hätten sich «Hinweise verdichtet (...), die auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuteten», teilte ein Sprecher der Partei am Mittwoch mit.

Weidel und ihre Familie seien deshalb «von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort» gebracht worden, hiess es. Die Kantonspolizei Schwyz bestätigte, dass sie und ihre Familie aus ihrer privaten Wohnung evakuiert und an einen sicheren Ort gebracht worden seien. Weidel lebt mit ihrer Lebensgefährtin und zwei Söhnen in Einsiedeln.

Das für den Personenschutz von Politikern zuständige Bundeskriminalamt (BKA) teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit, die Absage von Weidels Teilnahme an der Veranstaltung am Dienstag sei «nicht auf Veranlassung oder Empfehlung des BKA» erfolgt. Darüber hinaus könne die Behörde «zu taktischen Massnahmen oder Gefährdungsmomenten keine Auskunft geben». Dass Weidel zur Zeit ihres abgesagten Wahlkampfauftritts Strandferien auf Mallorca gemacht hat und dort trotz der angeblichen Bedrohungslage in einem öffentlichen Strandrestaurant gesichtet wurde, wirft weitere Fragen auf. Den Mallorca-Aufenthalt bestätigte auch ihre Partei.

Offensichtlich falsche Aussage

Während seiner Rede in Mödlareuth verlas der AfD-Bezirksvorsitzende Tobias Peterka jedoch eine vorbereitete Erklärung von seinem Handy, die den später bekannten Sachverhalt ganz anders darstellte. Dort hiess es, dass Weidel und ihre Familie von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort gebracht worden seien, da es Hinweise auf einen möglichen Anschlag auf ihre Familie gegeben habe. Anschliessend fügte Peterka in eigenen Worten hinzu: «Wir haben gerade erst erfahren, dass sie nicht aus diesem sicheren Ort heraus darf und untergetaucht bleiben muss, bis auf weiteres.» Angesichts der Mallorca-Ferien der AfD-Chefin stellte sich diese Aussage jedoch später als offensichtlich falsch heraus.



Das deutsche Newsportal t-online hat weiter recherchiert, dass Weidel und ihre Familie in der Woche nach dem Vorfall weiterhin an ihrem Schweizer Wohnort geblieben seien. Die Kinder hätten weiterhin die Bildungseinrichtungen besucht. Es gebe auch keine laufenden Ermittlungen bei der zuständigen deutschen Staatsanwaltschaft in Bezug auf diesen Vorfall. Auch die Staatsanwaltschaft Schwyz habe kein Ermittlungsverfahren geführt.

BKA beschützt keine Deutschen im Ausland

Auch dass das BKA Weidel auf Mallorca in irgendeiner Form beschützt haben könnte, scheint ausgeschlossen. Das Bundeskriminalamt teilte auf Anfrage von t-online mit, dass es regelmässigen Kontakt und Austausch mit Sicherheitsbehörden anderer Länder in Bezug auf den Schutz von gefährdeten Personen pflegt.



Deutsche Personenschützer begleiten zwar gefährdete Personen auf kurzen Auslandsreisen, seien jedoch nicht für die Sicherheit von im Ausland lebenden Deutschen zuständig. Sie verfügen dort auch nicht über hoheitliche Befugnisse, da dies als «originäre Aufgabe des hoheitstragenden Staates» betrachtet wird, wie aus Kreisen des BKA erklärt wurde.



Mit Material von AFP

Rätsel um Spital-Einweisung von Tino Chrupalla Tino Chrupalla, der zusammen mit Alice Weidel an der AfD-Spitze steht, hat nach dem bisher ungeklärten Vorfall bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung am Mittwoch in Ingolstadt nach Angaben seiner Partei die Stadt wieder verlassen. Der 48-jährige Chrupalla war am Mittwoch während einer AfD-Wahlkampfveranstaltung im Zentrum vom Ingolstadt ins Spital eingeliefert worden. Nach Angaben seines Büros kam er auf die Intensivstation. Zudem war von einer «Einstichstelle» am Körper die Rede. Polizei und Staatsanwaltschaft sprachen von einer «oberflächlichen Rötung bzw. Schwellung».



Die genauen Hintergründe sind weiterhin unklar. Die Staatsanwaltschaft hat zwar Ermittlungen gegen unbekannt wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet, hat aber bisher nach eigenen Angaben auch «keinerlei Erkenntnisse», dass Chrupalla angegriffen wurde. (DPA)