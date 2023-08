Gestohlene Apple Watch: Besitzer schickt wütende Nachricht an Dieb

Technisch ist im Jahr 2023 so einiges möglich: Beispielsweise kann man eine Nachricht an seine gestohlene Apple Watch schicken, in der Hoffnung, der Dieb werde sich eines Besseren besinnen. Oder aber, um ihm ein bisschen Angst einzujagen – so wie im vorliegenden Fall, der sich Ende Juli in Essen, Deutschland, ereignete: Dort wandte sich ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft mit besagter Apple Watch an eine Mitarbeiterin der Einrichtung, mit der Bitte, die Uhr doch für ihn zu laden. Als die Dame der Bitte nachkam, ging eine Nachricht von einer Schweizer Nummer auf der Uhr ein.