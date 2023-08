Deutschland: Wildes Sex-Geschrei löst Polizeieinsatz samt Helikopter aus

Mehrere Einsatzkräfte, Polizeihund, Helikopter – in Ansbach, Bayern, kam es am Freitagabend zu einem Grosseinsatz. Anwohner hatten aus einem Waldstück laute Hilfeschreie wahrgenommen und die Polizei alarmiert.

Die Einsatzkräfte durchkämmten das Waldstück, konnten jedoch keine Person in Not auffinden. So liess man auch noch einen Helikopter starten, wie Nordbayern.de schreibt. Und die Beamten an Bord wurden gegen 21.45 Uhr tatsächlich fündig.