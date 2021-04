Coronavirus - Deutschland bestellt 30 Millionen Dosen russischen Impfstoff Sputnik V

Die deutsche Bundesregierung will 30 Millionen Dosen des russischen Impfstoff Sputnik bestellen.

Die «Bild»-Zeitung berichtet, dass die deutsche Regierung sich in Russland mit Impfstoff eindecken will. Dies obwohl die europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff Sputnik V noch nicht zugelassen hat. Die Dosen sollen in Chargen über die Monate Juni, Juli und August im Land eintreffen.