Jens Spahn schlägt Alarm : Deutschland will Booster-Impfungen für alle

Die Bundesländer wollen unter anderem mehr Impfbusse einsetzen, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach einem Treffen der Fachminister sagte.

Bund und Länder in Deutschland wollen angesichts der verschärften Corona-Lage in vielen Regionen Auffrischimpfungen für alle Geimpften nach sechs Monaten ermöglichen. Dafür sähen die Bundesländer unter anderem Impfbusse und Impfzentren vor, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach einem Treffen der Fachminister von Bund und Ländern am Freitag in Lindau.